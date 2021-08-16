Порядок забезпечення доступним житлом окремих категорій мешканців громади затвердили нещодавно на засіданні виконавчого комітету. Що це за документ, і хто може отримати таке житло, розповіла заступниця міського голови Вікторія Остапчук.

– Даний порядок передбачає можливість придбання житла із знижкою до 50% на нормативну площу, – каже вікторія Остапчук. – В даному випадку максимальна площа житла розраховується з розрахунку 21 м2 загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 м2 на сім’ю. Дія цього порядку поширюється на тих жителів, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі та є: працівниками установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджету громади та працівниками комунальних підприємств ТМТГ, в яких один з подружжя/одинак є працівником бюджетної/комунальної сфери не менше п’яти років; особами з інвалідністю I-II груп; багатодітними сім’ями – сім’ями, що складається з батьків (або одного з батьків) та трьох і більше неповнолітніх дітей або дітей до 23 років за умови навчання на денній формі; внутрішньо переміщеними особами з тимчасово окупованих територій та зони проведення антитерористичної операції, які зареєстровані управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради та мають намір оселитися у ТМТГ.

Також у Порядку передбачені обов’язкові умови, які необхідно виконати, щоб взяти участь у даній програмі, порядок інформування, реєстрації та визначення учасників, а також пакет документів для кожної категорії, які необхідно подати в ЦНАП на Острозького, 6. Цим рішенням ми також затверджуємо порядок часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, наданими молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Раніше це вже працювало у нашій громаді, але враховуючи, що ми приймаємо загальне рішення, ми ще раз перезатверджуємо цей документ з врахуванням всіх пропозицій, які надав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Кредити, як зауважила Вікторія Остапчук, надаються на будівництво (реконструкцію) і придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, що потребують покращення житлових умов. Компенсація надається у розмірі 100% від відсоткової ставки за користування кредитом, наданим Держмолодьжитлом. Право на цю компенсацію мають кандидати, затверджені рішенням виконавчого комітету Тeрнопільської міської ради та перебувають на квартирному обліку.