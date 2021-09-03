На засіданні сесії Тернопільської міськради депутати прийняли рішення про запровадження модифікованої програми “Християнська етика” у 1-9 класах шкіл громади. Курс упроваджуватимуть вже з вересня цього року.

Цей факультатив і раніше викладали у школах міста. Тоді дисципліну фінансували з держбюджету. Тепер на всеукраїнському рівні програму закрили, тому її фінансування відбуватиметься за кошти місцевого бюджету. До того ж, тепер учні матимуть змогу самостійно обирати: відвідувати цей курс, чи ні, повідомляє Файне місто.

“Також сьогодні сесія міської ради прийняла рішення про Затвердження проведення модифікованої програми “Християнська етика” в нашому місті. Це стосується 1-9 класів. Нагадаємо, що Міністерство освіти виключило це з обов’язкової програми. Видатки на впровадження такої освіти не фінансуються з державного бюджету. Місто бере видатки на фінансування даної програми на свій рахунок. Тобто фінансування всіх вчителів, всіх тих, хто буде проводити освіту в рамках програми “Християнська етика”, – каже мер міста і наголошує, – ця програма буде запроваджена як факультатив, на добровільних засадах для учнів 1-9 класів.

Курс “Основи християнської етики” читатимуть у 1-4 класах по 17 годин на рік, а у 5-9 класах – по 35 годин.