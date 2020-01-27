Пожежа сталася сьогодні близько 4-ї години ранку у селі Возилів Бучацького району.

Як повідомили у ДСНС, горіла господарськабудівля та житловий будинок.

Вогнем знищено дерев’яну господарську будівлю та речі побутового вжитку на площі 60 м. кв., покриття житлового будинку на площі 20 м. кв., пошкоджено покриття житлового будинку на площі 30 м. кв.

Загорання ліквідовано черговими караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління та місцевої пожежної команди села Золотий потік. Від вогню врятовано будівлю.