Оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області та слідчі поліції області задокументували отримання неправомірної вигоди директором одного з комунальних лісогосподарств райради. Крім того, він є чинним депутатом райради.

Як повідомляють у поліції, 13 січня депутат одержав 25 тисяч гривень неправомірної вигоди за безперешкодний відпуск лісопродукції та вивіз її з території лісогосподарства. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фігуранту може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, ймовірно, йдеться про керівника КП “Підгайцірайагроліс” Ігора Д. Він є депутатом Тернопільської районної ради від Радикальної партії Ляшка, яку очолює Богдан Яциковський. Щоправда, останнім часом затриманий депутат райради в соцмережах постив інформацію про діяльність нового керівника тернопільської “Батьківщини” Степана Горуца. Подейкують, що цю посаду він отримав за квотою саме цієї політичної партії, адже вся влада в Підгайцях належить “Батьківщині”, а мером містечка є тимошенківець Ігор Мерена.