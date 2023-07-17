Керівник медцентру «Меднеан» за допомогою ворожки та адвоката намагався закрити кримінальну справу про присвоєння 8 млн грн від НСЗУ.

Тернопільська ворожка ошукала керівництво приватного медичного центру у Чернівцях на 300 тис. доларів. Директор підприємства хотів з допомогою жінки вирішити питання щодо кримінального провадження проти медустанови.

У поліції Буковини не називають про який саме медичний центр йде мова, але з власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про реабілітаційну установу «Меднеан». Саме керівників цього закладу підозрюють у неправомірному присвоєнні понад 8 млн грн коштів Національної служби здоров’я України, які б мали йти на лікування та реабілітацію пацієнтів. Зараз кілька справ по цьому слухають у Шевченківському районному суді Чернівців.

Як повідомила у п’ятницю, 14 липня, чернівецька поліція, керівник медцентру «Меднеан» звернувся до правоохоронців через те, що його ошукала ворожка на 300 тис. доларів. Чоловік розповів, що за оголошеннями знайшов жінку з Тернопільщини, яка, на його думку, мала б допомогти йому і чарами вирішити питання про закриття проти нього та осіб медцентру кримінального провадження 2022 року.

Згідно з цією кримінальною справою, керівників Чернівецького медичного центру «Меднеан» підозрюють у змові зі сімейними лікарями, що призвело до розтрати понад 8 млн грн з державного бюджету. У 2022 році приватний медичний центр підписав договір з НСЗУ про обслуговування населення за програмою медичних гарантій. «Меднеан» мав би надавати послуги з реабілітації пацієнтів, зокрема у лікарів-травматологів та лікарів-невропатологів. Однак, такі послуги реально отримала лише частина потребуючих, а решта були оформлені фіктивно. У Шевченківському районному суді Чернівців зараз розглядають справу керівника приватного чернівецького медцентру «Меднеан» згідно з якою, він діяв з попередньою змовою зі своєю дружиною, яка також працює в цьому центрі, та сімейними лікарями міських та сільських амбулаторій для власного збагачення. Сімейні лікарі за кілька тисяч винагороди від керівника медцентру внесли в єдину базу e-Health 417 фіктивних направлень, хоча насправді реальні люди послугами «Меднеану» не скористалися.

Щоб закрити ці кримінальні провадження, керівник медцентру звернувся до ворожки. Шахрайка увійшла в довіру і за свої послуги запросила 300 тис. доларів США. Крім цього, за рекомендацією жінки директор медичного закладу звернувся до 39-річного адвоката, який за 10 тис. доларів мав підкупити правоохоронців, щоб його дружину не притягнули до кримінальної відповідальності.

«В ході досудових розслідувань поліцейські встановили, що директор медичного центру в місті Чернівці звернувся до 48-річної жительки Тернопільщини. Жінка розповіла чоловікові, що має знайомих серед досить впливових осіб у державі, які за гроші зможуть допомогти уникнути негативних наслідків, пов’язаних із кримінальним провадженням, щодо протиправної діяльності його та службових осіб медустанови», — повідомляють в управління Нацполіції в Чернівецькій області.

10 липня співробітники слідчого управління та карного розшуку за силової підтримки спецпризначенців затримали киянина під час отримання 10 тис. доларів США.

Наразі обом фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та звернулися до суду з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів. Жінка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), а чоловік – ч. 4 ст. 27 (Види співучасників) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.