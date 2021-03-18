Перенести весняні канікули з 29 на 22 березня запропонувала на засідання міського штабу для боротьби з коронавірусом начальниця управління освіти міськради Ольга Похиляк.

Відтак канікули у тернопільських школах розпочнуться вже з понеділка, 22 березня, і триватимуть по 28 березня. Цю пропозицію штаб підтримав, повідомляє Терміново.

А наступного тижня після канікул учнів 5-11 класів переведуть на дистанційне навчання, учні 1-4 класів вчитимуться у звичному режимі. Тернопільські дитсадки продовжують працювати.

– Якщо тижнів два-три тому ситуація була стабільна, то починаючи з понеділка, 15 березня, ми відстежуємо динаміку захворюваності на грип, ковід, ГРВІ серед учнів і педпрацівників. Таку інформацію ми отримуємо щодня, – зазначила Ольга Похиляк. – На сьогодні у двох школах – № 3 і № 10 учні 5-11 класів переведені на дистанційне навчання, в 22-х школах закриті окремі класи. Стосовно дитсадків, на щастя, хворих дітей немає, хворіють лише деякі вихователі і на сьогодні закрито 8 груп.