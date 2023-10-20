У деяких школах Тернопільщини не буде осінніх канікул

Скасувати осінні канікули вирішили у загальноосвітніх школах 9 громад на Тернопільщині.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, рішення щодо канікул приймають органи місцевого самоврядування на основі пропозицій керівників навчальних закладів.

Освітні заклади 25 громад області підуть на канікули з 23 жовтня, 21 громада – з 28, 29, 30 жовтня. Канікули триватимуть лише тиждень. 9 громад області вирішили скасувати осінні канікули в навчальних закладах, натомість збільшать тривалість зимових.

«На Тернопільщині рішення про осінні канікули в навчальних закладах будуть прийматись безпосередньо органами місцевого самоврядування на основі пропозицій керівників навчальних закладів і педагогічних рад. Громади, які прийняли рішення щодо непроведення осінніх канікул, збільшення періоду зимових канікул, це правильне і хороше рішення, адже ми розуміємо, що підходимо до опалювального сезону. У громадах, де відбудуться осінні канікули, діти зможуть перепочити, набратися сил і знову повернутися до роботи. Пригадуємо, що торік країна-агресор обстрілювала інфраструктуру, освітній процес був призупинений, цього року також не виключені вимушені канікули», – зазначила Ольга Хома.

Отже, не буде осінніх канікул майже у третини шкіл області. Натомість вони продовжать канікулярний період взимку.