Управління освіти Тернопільської міськради сформувало графік літніх канікул в усіх школах Тернополя та на території ОТГ. Майже усі тернопільські школярі підуть на канікули на початку червня та відпочиватимуть до кінця серпня.

Керівниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк в коментарі ZAXID.NET розповіла, що згідно з розпорядженням управління керівництво кожної школи може самостійно вирішувати терміни проведення літніх канікул.

«Зважаючи на війну, ми рекомендували кожній школі самостійно обирати дати проведення літніх канікул. Звичайно, більшість шкіл розпочинає канікули з 1 червня, і вони триватимуть до 1 вересня. Однак є навчальні заклади, які навчаються довше, відповідно і канікули в них будуть менші», – розповіла Ольга Похиляк.

Практично в усіх школах канікули триватимуть з 1 червня і до 31 серпня. Лише в Галицькому коледжі канікули стартуватимуть з 7 червня. Пізніше на відпочинок йдуть учні вищих професійних училищ та технічних коледжів. У них канікули також стартуватимуть з 7 червня, однак деякі екзамени діти здаватимуть до 20 червня.

Додамо, що 24 травня МОЗ рекомендувало для вищих навчальних закладів та закладів професійно-технічної освіти розпочати 2024-2025 навчальний рік скоріше, а саме з серпня.