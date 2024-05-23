Тимчасові літні табори з денним перебуванням діятимуть у червні на базі тернопільських шкіл. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 22 травня.

Працюватимуть табори у шести закладах: школах №№ 3,4,14, 21, 28 та гімназії №30. Буде від однієї до чотирьох змін: по 10 або по 5 робочих днів з 9.00 до 15.00 або з 9.00 до 17.00. Перебування дітей у таборах оплачуватимуть батьки. Фінансовий норматив для таборів з денним перебуванням становить не більше ніж 400 гривень в день. Встановлено також вартість харчування: одноразове – 100 гривень, дворазове – 135, триразове – 170 гривень.

На базі закладів освіти директори можуть організовувати дитячі табори з денним перебуванням, тематичні зміни, літні мовні школи відповідно до вимог чинного законодавства. У закладах, в яких проводяться заходи щодо відпочинку дітей мають бути безпечні умови перебування, забезпечена охорона життя і здоров’я, особистого майна, медичного обслуговування, змістовного дозвілля, харчування.