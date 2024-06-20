«Веселі канікули з Богом» розпочалися на Тернопільщині. Це щорічний християнський табір від Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. До дійства долучаються діти від 8 до 12 років.

Кожен день у таборі розпочинається зі спільної молитви та виконання гімну України. У таборі бере участь близько 150 дітей. Серед них – десятирічна Уляна Боровська.

“Я до такого табору долучилася вперше, емоції переповнюють. Дуже цікаві заняття, багато дізнаюся нового. Найбільше подобаються активні ігри”.

Тема цьогорічного табору – «Шлях Мойсея», – розповів заступник голови комісії УГКЦ у справах молоді Роман Демуш.

«Господь мав свій задум щодо Мойсея і доручив йому нелегку місію: визволити свій народ з полону єгипетської неволі та привести народ до обіцяної землі, до свободи. Історія життя, покликання та місія Мойсея бути провідником та вести народ від рабства до свободи є важливою для розуміння релігійних та культурних традицій народу в середовищі, в якому живемо. Спонукає нас бути свідомими приналежності до свого народу, духовності, культури, своєї ідентичності вміння відстоювати свободу, гідність, культуру, вміння боротися з гріхом та зростати у християнських чеснотах і чинити добро. Дякуємо усім батькам котрі дбають про християнське виховання своїх дітей і делегували нам цей обовʼязок на цьому літньому таборі».

Під час табору діти у супроводі священників парафії та аніматорів беруть участь у цікавих сценках, захоплюючих мандрівках, веселих іграх та корисних майстер-класах. Об’єднує усіх спільна молитва за перемогу України.