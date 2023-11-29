В учнів Тернопільської громади незабаром розпочнуться зимові канікули. Триватимуть вони довше, ніж зазвичай.

– Зимові канікули розпочнуться 13 грудня і триватимуть до 7 січня, – розповіла «Файному місту» Ольга Похиляк, начальниця управління і освіти. – Восени школярі навчалися вісім субот і це дало можливість збільшити зимові канікули. Навчання у другому семестрі розпочнеться 8 січня. Рекомендації щодо таких термінів управління освіти і науки давало всім школам громади, і директори та адміністрація на педагогічних радах змінювали структуру навчального року і вирішили однаково відпрацювати суботи, щоб мати можливість продовжити канікули. Всі школи громади без винятку йдуть на канікули 13 грудня.

У тернопільській громаді навчається 29 834 учня. Зараз, за словами Ольги Похиляк, навчання відбувається за графіком, прийнятим на педагогічних радах шкіл. Всі школи мають укриття, але не в усіх закладах вони можуть вмістити наявну кількість учнів, тому є змішане навчання, друга зміна, вчаться почергово очно і онлайн, в кожній школі по різному.