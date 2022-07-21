У центрі Тернополя на вулиці Руська знову фарбують перший поверх будинку “з сердечком” у жовто-блакитний колір.

Як зазначають у міськраді, ця палітра зовсім не відповідає тій, яка затверджена у документах, пише “Файне місто”.

Нагадаємо, на початку листопада 2021 року вже був скандал щодо фарбування цього будинку. Тоді люди в соцмережах почали масово обурюватися рішенню переінакшити вид фасаду. Як пізніше виявилося, ті роботи проводили без дозволу мерії.

Після вияснення ситуації було вирішено фасад зафарбувати білим кольором.

У Тернопільській міськраді нагадують, що змінювати фасади у місті можна лише після отримання дозволів

Відтак у середині липня 2022 року біля будинку №37, 38 знову почались ремонтні роботи. Щоправда, цього разу почали фарбувати не зліва направо (як минулого разу), а справа наліво. Так, 19 липня робітники промалювали лише блакитним кольором будинок, а вже сьогодні, 21 липня – дофарбували жовтим.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, згідно паспорта фасаду, кольори мали бути зовсім інакшими. Наразі інспектори з’ясовують деталі.

“Відділ державного архітектурно-будівельного контролю спільно з управлінням муніципальної інспекції здійснять перевірку наявності дозвільних документів на реконструкцію фасаду будівля за адресою вул. Руська, 37, 39, що є пам’яткою архітектури місцевого значення.За вказаною адресою є затверджений паспорт опорядження фасаду, проте зазначені кольори різняться від тих, що уже нанесені.

Відтак, комісія повинна встановити усі деталі та зобов’язати привести фасад будівлі у відповідність до затвердженої документації”, – йдеться у повідомленні мерії.

Вигляд затвердженого паспорта фасаду додається: