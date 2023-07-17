Із заявою про крадіжку до поліцейських Чортківського районного відділу поліції звернувся житель райцентру. Чоловік повідомив, що до його будинку проникла невідома особа і викрала грошові кошти.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що непроханим гостем в будинку заявника був його сусід. Зловмисник знав, що чортківчанина немає вдома, а його мати – незряча, тож зайшов туди і забрав 9 000 гривень, залишених на столі. Жінка відчувала, що хтось чужий зайшов до помешкання, але зловмисник мовчки забрав те, за чим прийшов, і втік.

Поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини житель Чорткова, 1968 року народження. До слова, чоловік зараз має умовний термін покарання за вчинення крадіжки.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. За вчинене зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.