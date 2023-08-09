Міністерство цифрової трансформації презентувало новий інструмент «Індекс цифрової трансформації громад України». Відтепер кожна громада буде подавати у міністерство інформацію про поточний стан цифровізації.

– Залежно від розміру громади буде 65 або 78 різних показників індексу, – розповів під час брифінгу Олександр Терещенко, директор КП «Тернопільський інформаційно-аналітичний центр». – Ці дані будуть аналізувати у міністерстві та на їх основі визначатимуть рівень цифрової зрілості громад. Основні блоки індексу: цифрова економіка, розвиток цифрових навичок населення, цифрова інфраструктура, цифровізація публічних послуг, цифрова трансформація органів місцевого самоврядування. Громади області спільно з департаментом цифрової трансформації ТОВА вже працюють над наповненням індексу. Він дозволить не лише відстежувати досягнення громад у цифровізації, а й визначати зони, що потребують додаткової уваги через відставання або відсутність прогресу, виявляти можливі причини такого відставання, а також формувати пріоритетні напрямки цифрового розвитку громад.

Олександр Терещенко також зауважив, що Тернопільщина вже два роки поспіль займає друге місце серед областей у розвитку цифрових послуг та діджитал інфраструктури.