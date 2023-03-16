Сертифікати на отримання шкільних автобусів вручили головам трьох територіальних громад на Тернопіллі. Ключі від транспортних засобів передали керівникам Шумської міської ради, Великодедеркальської та Саранчуківської сільських рад.

Подія відбулася за участі начальник ТОВА Володимира Труша та Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета під час обласного форуму «Здорова Україна – Здорова громада – Фізична культура в Новій українській школі». Автобуси для шкіл закупило Міністерство освіти і науки України за фінансової підтримки Фінляндської Республіки.

– Транспорт отримали ті громади, які першими віддали свої автобуси для евакуації мирного населення із зони бойових дій, – повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. – Загалом, Тернопільщина виділила 43 автомобільні транспорти для евакуації. Наші водії вивезли сотні дітей і жінок з-під обстрілів. Більшість шкільних автобусів вже не підлягають використанню. Зараз намагаємось відновити шкільний автопарк. Незабаром Тернопільщина отримає ще чотири автобуси від міжнародних партнерів для громад області.