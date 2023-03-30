Нещодавно стартував другий етап навчальної програми «Кроки для спеціалістів: Управління відходами», яку минулого року започаткували в «U-LEAD з Європою». Від Тернопільщини роботу над покращенням системи поводження з відходами продовжать Копичинецька та Підгаєцька територіальні громади, які пройшли конкурсний відбір.

Про це інформують в регіональному офісу U-LEAD у Тернопільській області.

«Ми розпочинаємо другий етап нашої навчальної програми та бачимо, що питання управління відходами важливе для Міністерства відновлення та інших партнерів. Зараз необхідно, щоб територіальні громади отримували допомогу в розробці проєктів у сфері управління відходами та пошуку джерел їх фінансування. Ми готові співпрацювати з територіальними громадами, з профільними міністерствами та іншими партнерами, щоб досягти ефективних результатів», – зазначив радник з питань муніципальних інвестицій ULEAD Олег Черниш.

Загалом для участі в другому етапі навчальної програми відібрано 12 проєктних пропозицій від територіальних громад з усієї України. Експерти U-LEAD проведуть для відібраних громад низку навчальних заходів та індивідуальних консультацій. Робота триватиме до листопада 2023 року, саме до цього часу мають бути напрацьовані фінальні варіанти проєктних заявок та попередні варіанти проектно-кошторисної документації. Про це йшлося під час інформаційної сесії на базі регіонального офісу U-LEAD у Рівненській області.

Відібрані проєкти стосуються різних напрямків, зокрема будівництва чи реконструкції полігонів твердих побутових відходів, встановлення об’єктів з перероблення відходів, підвищення системи управління відходами чи комплексного управління біовідходами в територіальних громадах.

Повідомляється, що проєкти різні за масштабами та бюджетами, вартість яких коливається від 100 тис. євро і до 18 млн. євро. Загалом середня вартість відібраних проєктів становить 2,5 млн. євро.

«Копичинецька та Підгаєцька територіальні громади пройшли до другого етапу навчальної програми з управління відходами. Експерти U-LEAD допоможуть їм доопрацювати проєкти, які згодом можна буде подавати на різноманітні грантові конкурси. Основне наше завдання – допомогти громадам напрацювати нову систему управління відходами, враховуючи ситуацію в кожній конкретній громаді. Проблема поводження з відходами одна з ключових, важливо, щоб територіальні громади знайшли шляхи для її вирішення та налагодження ефективної роботи у цьому напрямку.», – зазначила керівниця регіонального офісу U-LEAD у Тернопільській області Наталія Онищук.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян, та розширює можливості громад.