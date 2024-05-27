КП “Тернопільводоканал” опублікувало шокуюче відео, на якому показано, що деякі мешканці міста змивають в унітаз.

“Відкладіть, будь ласка, тарілки з їжею подалі. Нижче — нечуваний шок-контент!”, – ідеться у дописі на сторінці підприємства у соцмережі. – “Ось сюди, на каналізаційні очисні споруди Тернополя потрапляє сміття, яке містяни легковажно змивають в унітаз. Так-так, рештки їжі, засоби гігієни, іграшки, ганчірки й навіть мертві домашні тваринки каналізаційною мережею разом зі стоками потрапляють в іншу точку міста й осідають на цих решітках. Решітки наші працівниці вручну змушені отак очищувати щокілька годин. Потім сміттєвоз вивозить цей огидний «улов» на звалище”.

Водоканалівці також додають, що іноді непотріб залягає ще на шляху до очисних споруд, в каналізаційних трубах, які не призначені для транспортування та утилізації твердих побутових відходів. І, зрештою, утворює затор. Тоді до справи беруться працівники аварійно-диспетчерського відділу і чистять захаращену ділянку каналізаційної мережі.

Щомісяця фахівці підприємства отримують понад дві сотні таких викликів. Наприклад, у квітні прочищали каналізацію рівно 222 рази. Купа роботи — через нерозсудливість деяких містян.

“Тому вкотре нагадуємо: використовуйте унітаз лише за прямим призначенням. Так ви піклуєтесь про належний стан каналізаційної мережі й не додаєте навантаження очисним спорудам міста”, – закликають комунальники.