Громада на Тернопільщині хоче витратити майже мільйон гривень на спортивний майданчик

Громада на Тернопільщині оголосила тендер на влаштування спортивного майданчика. Очікувана вартість закупівлі – 780 тисяч 497 гривень 40 копійок.

Незважаючи на заклик Президента Зеленського витрачати кошти тільки першочергові та критичні потреби громади продовжують бурхливу господарську діяльність.

Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, туризму, молоді та спорту Борсуківської сільської ради Кременецького району 12 жовтня розпочав процедуру закупівлі для влаштування спортивного майданчика в селі Снігурівка. Кінцевий строк подання пропопизій для учасників тендеру – 20 жовтня.

Ще раніше 25 вересня підрозділ Борсуківської сільської ради оплатив 113 тисяч гривень тернопільському ТОВ « ІБК Архітектор» за роботи по влаштуванню спортиайданчика у цьому селі.

Нагадаємо, що уряд розробив законопроект, яким планується кошти, які громади отримують від зарплат військових переспрямувати на виробництво зброї. Вступ в дію цього закону очікується з 1 листопада.

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