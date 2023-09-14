Голові лікарської комісії з Тернопільщини, який вимагав 1500 доларів США за рішення про тимчасову непридатність військовозобов’язаного, повідомили про підозру.

За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру голові лікарсько-консультативної комісії центральної міської лікарні на Тернопільщині за фактом отримання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, 42-річний підозрюваний вимагав та отримав 1500 доларів США неправомірної вигоди за прийняття військово-лікарською комісією рішення про тимчасову непридатність до військової служби військовозобов’язаного. Це б стало підставою для відтермінування призову на кілька місяців та подальшого можливого виїзду за кордон.

Затримали вказану особу в порядку ст. 208 КПК України – під час отримання всієї суми хабаря. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу та відсторонення від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Тернопільській області за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України, 6 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Нацполіції України.

Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.