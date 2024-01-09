Головко оскаржив своє звільнення в суді: вимагає поновити його на посаді і виплатити зарплату

У Тернопільському окружному адміністративному суді відбулося перше слухання у справі за позовом Михайла Головка щодо звільнення його з посади голови Тернопільської обласної ради. Самого Михайла Головка на суді не було.

У телефонній розмові він розповів кореспондентам Суспільного, що не прийшов на суд, бо до 17 січня перебуватиме під домашнім арештом.

Засідання вела суддя Оксана Мартиць. Вона озвучила суть позову:

“Суть питання, щоб визнати незаконним рішення Тернопільської обласної ради сьомого скликання від 26 жовтня 2023 року №813 “Про звільнення Головка М.Й. з посади голови Тернопільської обласної ради 7 скликання. Поновити Головка М.Й. на посаді голови Тернопільської обласної ради 7 скликання і стягнути з відповідача на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу”.

Далі суддя надала слово представнику позивача та відповідача для озвучення клопотань.

Представник Михайла Головка, адвокат Руслан Гуцол заявив, що лише напередодні судового засідання отримав заперечення на позов від обласної ради, тому просив суд не долучати цей документ до матеріалів справи. Суд це клопотання відхилив.

“Відкликання на позов стосується справи. Це той документ, в якому відповідач викладає свої заперечення на позов. Відповідач допустив невчасне і неповне подання відкликання, як цього вимагає процесуальний закон. Якщо відповідач не подає належним чином оформленого відкликання, то суд може це розцінити на користь позивача. У випадку, коли це суб’єкт владних повноважень, то суд може визнати це як визнання позову. Ми звертали увагу суду на необхідність такої процесуальної дії, однак, суд до нас не дослухався. Незважаючи на те, що докази в справі не містять інформації, яку представник відповідача озвучував на судовому засіданні”.

Прокоментувала ситуацію представниця інтересів обласної ради в суді Оксана Михальчук.

“Те, що позивач не отримав відкликання, документів, думаю, не хотів їх отримати, то й не отримав”.

Представник Михайла Головка просив суд перенести розгляд справи, щоб ознайомитися з долученими документами. Суддя задовольнила це клопотання і призначила засідання на 1 лютого.