Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко провів зустріч з представниками духовенства краю.

Під час круглого столу священнослужителі висловили свою позицію щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні.

Михайло Головко висловив вдячність владикам та священникам, які долучилися до обговорення питання.

– Тернопільщина завжди була патріотичним краєм. Для нас є важливим збереження наших цінностей, традицій, нашої церкви і захисту духовних кордонів, – каже Михайло Головко. – Було рішення владик звернутися до представників московського патріархату російської церкви, аби вони засудили дії кремля, росії і російської армії. Щоб визнали нищення нашого народу актом геноциду. Щоб перемогти, ми маємо бути єдині духовно і ідеологічно, тоді жоден ворог нас не здолає.

Під час обговорення лунали різні думки, однак бачення ситуації представниками духовенства було спільним, каже Архієпископ Тернопільський та Кременецький ПЦУ Нестор.

– Ми не можемо поблажливо ставитися до всього того, що відбувається. Але ми й не повинні робити агресивних кроків, які можуть привести до ескалації конфлікту. Тобто, щоб не відкрився другий фронт на території нашої області, – зазначив Архієпископ Тернопільський та Кременецький. – Прийнято рішення, що будуть написані звернення з боку влади, церков та громадськості щодо їхньої позиції у питаннях, пов’язаних з війною. Зараз важливо, аби кожен пояснив, чи він виступає на захист України на інформаційному фронті, проти неї, чи відсиджується і чекає, хто переможе.