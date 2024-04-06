У Чортківському благочинні ПЦУ споруджують нові храми.

Храм святого апостола першомученика та архідиякона Стефана зводять у Чорткові (мікрорайон Бердо). А в Хоросткові триває будівництво Свято-Духівського храму.

Днями Чортківське благочиння відвідав з архіпастирським візитом архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон. Він поспілкувався із настоятелями і будівельниками, обговоривши хід будівництва та, побажавши Божої допомоги, благословив на успішне завершення.

Про це повідомляє Тернопільсько-Бучацька єпархія Православної Церкви України.