В Маріїнському палаці 23 травня відбулася урочиста церемонія до Дня морської піхоти України.

Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом «Золота Зірка» сапера, матроса Віталія Скакуна. Нагороду з рук Президента отримала його сестра Наталія.

Віталій був добровольцем, який здійснив мінування та підрив автомобільного мосту Генічеськ – Арабатська Стрілка. Загинув під час вибуху. Завдяки героїчному вчинку Віталія було значно уповільнено просування танкової колони ворога, що дало змогу підрозділу передислокуватися та організувати оборону.

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