Тисячі людей на колінах: на Тернопільщині прощаються з Героєм, який підірвав міст ціною власного життя. ФОТО

У Бережанах прощаються з Героєм Віталієм Скакуном.

Як повідомляють Т1 Новини, український військовик, сапер інженерно-саперного відділення окремого батальйону окремої 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Віталій Скакун народився 19 серпня 1996 року в м. Бережани.

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Закінчив Бережанську загальноосвітню школу № 3, львівське Вище професійне училище № 20 (2017), Національний університет «Львівська політехніка».

Загинув 24 лютого 2022 року при підриві Генічеського автомобільного мосту для зупинення просування танкової колони російських військ.

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У морського піхотинця залишилась матір і сестра.

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України від 26 лютого 2022 року удостоєний звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» (посмертно).