85 років виповнюється 12 травня геніальному художнику з Тернопільщини Іванові Марчуку.

З цієї нагоди у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії підготували книжково-ілюстративну виставку «Іван Марчук: «Вся моя творчість побудована на імпровізації».

– Іван Марчук – самобутня мистецька особистість, художник-новатор, який відкрив власну техніку в живописі – «пльонтанізм», – розповіли у бібліотеці. – Його талант настільки багатогранний, що важко переоцінити його роль в українському мистецтві. У Івана Степановича – власне бачення світу. Він творить свій паралельний всесвіт, яким ділиться з глядачем. Наша виставка знайомить із життєвим шляхом та мистецьким доробком талановитого художника. На ній представлено альбоми-каталоги робіт Івана Марчука, спогади Ігоря Герети, Богдана Хаварівського, Дмитра Павличка, мистецтвознавчі розвідки Станіслава Бушака, Тамари Стрипко, Ганни Снітко; вірші-присвяти Ярослава Павуляка, Олега Гончаренка, Наталії Клименко, Миколи Петренка, Тетяни Добко.

У цій же бібліотеці у відділі літератури з мистецтва зробили мультимедійну презентацію «Жива легенда українського образотворчого мистецтва».

– Є на нашій землі люди, без яких планета була б збідненою, – зауважують працівники відділу. – Бо такі люди відкривають для інших світ, який ті не зуміли побачити. А коли вже починають бачити, то змінюються їхні душі… Ця презентація – саме про таку Людину. Людину, котру визнав увесь світ. Це – Іван Марчук. Його шанують у США, Австралії, його знають у Європі, його творчість не залишає байдужим нікого. Бо творить те, як каже він сам, «чого раніше не було», зокрема, той «пльонтанізм», що сколихнув і здивував увесь світ. Найвище визнання – пошанівок тисяч людей-земляків на своїй маленькій вітчизні – Тернопільщині, Лановеччині, у рідному селі Москалівці. Бо тут – його генетичний код. І вічний голос його душі. Тут – оте духовне осердя, що дало Майстрові поштовх до Великого Мистецького Вибуху, котрий, ніби велетенське покручене, вузлувате дерево, що з нього пробиваються паростки, щораз нові-незнані й несподівані – як сам Іван Марчук. Такий різний і неповторний в одній особі…

Іван Марчук є народним художником України, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Богдана та Левка Лепких, почесним членом Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі, почесним громадянином Тернополя, Києва та Канева. У 2007 році, за версією британської газети «Дейлі телеграф», увійшов до рейтингу 100 геніїв сучасності.

Фото зі сторінки Івана Марчука у фейсбуці