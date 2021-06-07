Майже 100 000 доларів: картину Івана Марчука продали на аукціоні за фантастичну суму

“Золоту ніч” Івана Марчука продали за рекордну для художника суму.

Під час аукціону класичного і сучасного мистецтва за картину змагалося одразу сім колекціонерів, повідомляє Суспільне.

Як передає видання “Новое время”, одним з найбільш бажаним лотів Аукціону дому “Золотое сечение” стала картина “Золота ніч”. Ця робота Івана Марчука була написана у 1981 році.

Стартова ціна цього унікального лота складала 30 тисяч доларів, але після запеклих торгів вона пішла з молотка за 96,8 тисяч доларів.

На сьогодні це найвища вартість картини українського художника, яку цінителі мистецтва будь-коли пропонували на відкритих торгах.

Всього на аукціоні, який відбувся у перших числах червня, продали 27 робіт українських художників з 57 запропонованих лотів.

Серед інших вагомих продажів столичного аукціону – унікальна двостороння робота Йосипа Бокшая “Збір капусти” (1941) і “Скалка” (1942), яку купили за 36,3 тисячі доларів, тоді як стартова ціна складала 25 тисяч доларів. Рідкісний масштабний шедевр Адальберта Ерделі придбали за 46,2 тисячі доларів при старті в 30 тисяч доларів.

Іван Марчук – один з найбільш відомих художників сучасної України, лауреат Шевченківської премії. У 2007 році він потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.

7 травня у Музеї Києва відкрили виставку Івана Марчука “Я ЄСМЬ…” – ретроспективний проєкт художника, в якому здебільшого представлені твори з власної колекції. Деякі з них експонуються вперше.

Як відомо, художник віддавна мріє про власний музей. У 2005 році президент Віктор Ющенко обіцяв посприяти його створенню музею, але за 17 років він так і не з’явився.

У квітні 2021 року Київрада розірвала договори оренди на земельні ділянки, які у 2007 році віддали під будівництво Музею художника Івана Марчука. Офіційною причиною столична влада називає несплату оренди та невиконання умов щодо забудови. Сам художник називає винуватцем заборгованості державу, яка за цей час так і не виділила обіцяні кошти на будівництво.

Нещодавно Віталій Кличко повідомив, що у Києві знайшли нове приміщення для музею Марчука.