Мірча Луческу ще нічого не встиг зробити в “Динамо” і, як доводилося чути, має проблеми із залученням помічників, а його прихід на тренерську посаду в столичний клуб вже викликав цілу бурю коментарів і пересудів. Таку сильну, що вчора з’явилося повідомлення, що румунський коуч начебто відмовився від посади – через активний спротив фанів “Динамо”. Ця новина виявилася недостовірною: сьогодні чартерним рейсом М. Луческу таки прилітає в Київ. Вочевидь, для роботи з “Динамо”. Не втримався від дози їдкості й, здавалося б, вельми солідний і виважений у оцінках і манері спілкування гендиректор “Шахтаря” Сергій Палкін. “Чому Мірча залишив “Шахтар” в 2016 році? За великим рахунком, Луческу себе вичерпав. Мені здається, що “Шахтар” виріс, пішов вгору, а Луческу залишився на колишньому рівні. Тому Рінат Ахметов за півроку (до закінчення контракту Луческу) дав завдання знайти майбутнього тренера команди… Луческу двічі просився назад і двічі отримав відмову”, – повідомив він. Сам Мірча Луческу недовго змусив чекати на відповідь від себе. Вона була короткою і вагомою: “Шахтар” досі грає за побудованим мною стилем”.

Авторитетне видання France Football оголосило про рішення не вручати “Золотий м’яч” за підсумками 2020 року. Повідомлено також, що й інші призи, серед яких нагороди найкращому воротареві, найкращому молодому гравцеві і найкращій футболістці, також залишаться без володарів. Відхилення від традиції пов’язане з тим, що через пандемію коронавірусу цей рік не можна оцінювати, як попередні, оскільки не у всіх країнах сезон (зокрема, Франції, Голландії) був відновлений. Таким чином, при виборі переможця буде втрачена об’єктивність. Це буде перший рік без присудження “Золотого м’яча” за весь час існування призу – з 1956 р. Можна припустити, що найбільшу досаду через це рішення мав би відчувати й навіть кусати лікті (“Psiakrew!”, “Cholera jasna!”) нападник “Баварії” та збірної Польщі Роберт Левандовскі – саме він цього року розглядався як головний кандидат на здобуття Ballon d’Or…

Трохи дивна ситуація склалася з Андрієм Ярмоленком у “Вест Хемі”. Ніби й тренер ним задоволений і не забуває похвалити майже після кожного виходу на заміну (в основному складі Андрій останнім часом з’являвся рідко), і вболівальники у соцмережах теж не шкодують схвальних епітетів на його адресу, зокрема, після останньої гри сезону проти “Астон Вілли”, в якій українець відзначився голом, зрівнявши рахунок (це був 5-й його гол у сезоні за молотобійців). Однак коли зайшла мова про те, що по закінченні сезону керівництво планує розпрощатися з кількома футболістами, в числі тих, кому збираються сказати Good bye, ніби виявився і український вінгер. Як складеться його подальша футбольна доля – не зовсім ясно. Наразі ж Андрій з кількома партнерами по команді вирішив випробувати себе в іншому амплуа, взявши участь у рекламній кампанії продажу костюмів зі знижками. Здається, на тлі інших двох її учасників українець виглядає більш презентабельно…

Ігор Дуда