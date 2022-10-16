Звільнена з російського полону Катерина Поліщук із позивним “Пташка”, яка обороняла “Азовсталь”, виконала гімн України перед футбольним матчем між ФК “Шахтар” та ФК “Динамо”.

Відео виконання оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, передають Novyny.live.

Катерина Поліщук, яку нещодавно було звільнено з російського полону, проникливо заспівала гімн України перед матчем донецького “Шахтаря” та київського “Динамо”.

Нагадаємо, Катерині Поліщук 21 рік, вона — парамедик із Тернопільщини. Дівчина за фахом акторка, займалася волонтерською діяльністю, а після медичних курсів як медик-волонтер допомагала цивільним і військових людям на Сході України.

З перших днів повномасштабного наступу росії на Україну дівчина приїхала до госпіталю в Маріуполі, щоб рятувати людей. Згодом шпиталь був атакований, тому Катерина з іншими парамедиками потрапила на завод “Азовсталь”.

Свій позивний Катерина Поліщук отримала через вокальні дані, а також через татуювання у вигляді пташки. Відео, як захисниця України співає у підвалі подивились мільйони користувачів соцмереж по всьому світові. Катерина публікує виконання пісень в Тік Тоці, Інстаграмі та отримує тисячі позитивних коментарів.

Катерина Поліщук 21 вересня повернулася з полону. Героїня країни реабілітується від пережитого та вже встигла завести власну сторінку в Tik Tok.