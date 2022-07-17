Наші сусіди поляки нині виявляють Україні підтримку де лише можливо. Керівництво збірної Польщі вирішило усунути з команди захисника Мацея Рибуса. Він не розглядатиметься тренерським штабом як претендент на поїздку на чемпіонат світу 2022 року в Катарі. Таке рішення пов’язане з тим, що Рибус відмовився покидати росію після початку війни в Україні. Його контракт із “Локомотивом” діяв до кінця червня. Після його завершення Рибус вирішив не покидати росію, а перейти до іншого московського клубу – “Спартака”. Рибус виступав за “Локомотив” із 2017 року. З 2012 по 2016 роки він також виступав за “Терек” із Грозного. У збірній Польщі Рибус дебютував у 2009 році, всього провів 66 матчів та забив 2 голи

32-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем еміратського “Аль-Айна”, головним тренером якого є українець Сергій Ребров. В арабський клуб Ярмоленко перейшов на правах вільного агента, статус якого отримав після закінчення терміну дії контракту із англійським “Вест Хемом”. “Я впевнений, що Ярмоленко ще готовий грати на найвищому рівні 3-4 роки, і вік не є для нього перешкодою. Андрій – амбітний хлопець. Він хоче боротися за чемпіонство та вигравати у кожному матчі. Він все життя грав за команди, які борються за чемпіонство і намагаються виграти кожен матч. Із задоволенням попрацюю з Андрієм “, – так висловився про свого нового-старого підопічного Ребров.

Півзахисник “Динамо” Віктор Циганков, який зростав у Вінниці, відреагував на черговий кривавий злочин рашистів, які влучили ракетами по центру міста. “Рідна Вінниця. Мирне, спокійне місто, де я ріс. Це мій дім. Сьогодні тут гинуть люди та палають у вогні зруйновані рашистськими ракетами будівлі. Вбиті діти. Що вам зробили діти, які тільки починають пізнавати життя? І це не лише про Вінницю, а й про кожне місто нашої країни. Невже Європа та весь світ вважають, що це стосується лише нас, українців? Поки наша нація не здається, ви у безпеці. Але якщо їх не зупинити, ви будете наступні. росія – країна терорист, і вона має бути зупинена”, – написав Циганков у Instagram

Президент “Динамо” Ігор Суркіс поділився думкою щодо злочинів російської армії: “Те, що зараз відбувається на українській землі, це справжня людська катастрофа. Коли йде війна, то б’ються дві армії, але на цій війні армія лише одна – Збройні сили України. З російського боку це збіговисько вбивць і садистів. Вони прийшли на нашу землю вбивати, грабувати та завдавати болю. У військовому плані успіхи цієї орди дуже сумнівні, а от воювати з мирним населенням вони навчилися добре. Військові злочини росіян не залишаться безкарними, рано чи пізно вони заплатять за все, що вчинили в Україні. Це війна за виживання українського народу. Ми віримо в перемогу України, віримо, що наші Збройні сили розгромлять противника і повернуть його туди, звідки він прийшов. Від мене особисто та від усього футбольного клубу “Динамо” Київ – низький уклін нашим військовим, волонтерам, усім, хто допомагає ЗСУ”.

Колишній півзахисник “біло-синіх”, а нині тренер ДЮФШ “Динамо” Артем Яшкін висловився з приводу російської агресії: “Пропаганда в Росії почалася ще 20 років тому. Думаю, все населення московії вітає це неподобство. Звичайно, винен Путін. Але люди, які вірять, що йдуть нас “звільняти”, настільки зомбовані, що немає слів. Навіть якщо Путіна не стане, вони все одно будуть такими. Навіщо когось звільняти? Якщо хтось не хоче жити в Донецьку та Луганську, нехай переїжджає до Росії, але ніхто не хоче туди їхати. Думаю, росія або відступить і закриється 50-метровим парканом від усього світу, або поженуть її до Уральських гір. Якщо дати слабину в Україні, то ця людина із запаленим мозком піде далі. Я живу в Україні з 1999 року, і мені жодна людина не дорікнула за те, що я розмовляю російською. Державна мова має бути українська, і всі документи я заповнюю без проблем українською мовою. Я ніколи не відчував утиску через мову: ні у Львові, ні в Івано-Франківську, ні в Ужгороді”.