Французькі рятувальники привезли гуманітарну допомогу до Тернополя – близько 6 тонн вантажу. У пакунках – продукти, медикаменти, одяг, генератори.

Благодійну ініціативу підтримали професійні французькі рятувальники, пенсіонери відомчої пожежно-рятувальної служби. Координатором між сторонами став Дем’ян Вощина – начальник 6-ї пожежної частини міста Кракова, який віддавна підтримує ділові та дружні стосунки з українськими колегами.

«Сьогодні весь цивілізований світ згуртувався навколо головної української мети – перемоги над ворогом. І завдяки таким людям, Україна обов’язково переможе! Наші французькі колеги вже вдруге, з початку повномасштабного вторгнення, завітали на Тернопільщину. Щиро вдячні їм за їхню позицію», – зазначив начальник головного управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей. Зокрема, він подякував закордонним волонтерам-вогнеборцям за активну позицію, підтримку та надану допомогу.

Французькі волонтери привезли близько 6 тонн гуманітарного вантажу, який зібрала громада для допомоги Україні. Рятувальникам передали речі першої потреби, засоби гігієни, харчові продукти, медичне обладнання та медикаменти, захисний одяг, електрогенератори та інше майно, що має підсилити спроможність підрозділів ДСНС, зокрема піротехнічних розрахунків та зведених загонів, які залучаються до виконання завдань за призначенням на деокупованих територіях.