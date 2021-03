Пов’язані ТОВ «Спеціалізований підрозділ охорони «Дозор-Збараж» та ТОВ «Охорона Плюс» розіграли 1,8 млн грн на охорону трьох замків Тернопільщини.

Тендер провів Національний заповідник «Замки Тернопілля» за трьома лотами, і в кожному з них взяли участь лише ці дві компанії, пишуть Наші гроші. Львів. Під час аукціонів учасники не змагалися між собою. Ціна компанії «Охорона Плюс» була дешевшою, але її відхилили через відсутність потрібних документів. Наприклад, довідки про наявність груп швидкого реагування та копії свідоцтва про реєстрацію транспорту.

В результаті усі три договори на 1,8 млн грн підписали з фірмою «СПО «Дозор-Збараж», хоча її пропозиції були дорожчими. Згідно з угодами, фірма цілодобово охоронятиме замки у Збаражі, Скалаті та Вишневецький архітектурно-ландшафтний комплекс. Одна година охорони коштуватиме 51 грн.

Спільна техніка

Обидві компанії подали на торги частину документів з однаковими плямами, що свідчить про підготовку їх на спільній техніці. Зокрема такі дефекти мають тендерні пропозиції та гарантійні листи учасників.

Окрім того, у своїй довідці про захист довкілля фірма «Охорона плюс» в описі документа помилково вказала не свою назву, а назву компанії «СПО «Дозор-Збараж». Таку ж помилку вона зробила і в гарантійному листі щодо дотримання компанією норм законодавства.

Співзасновник фірми «Охорона Плюс» Ярослав Котовський хоч і заперечив редакції імітацію конкуренції на торгах, однак зазначив, що знайомий з директором фірми «СПО «Дозор-Збараж» Олександром Малашенком.

«Господарських стосунків ми не маємо, часом зустрічаємося на нарадах. Але документи ми робили не на спільній техніці, він – в Тернополі, а я – в Бучачі, я навіть уваги на плями не звертав», − здивувався Ярослав Котовський.

На наше запитання, чому він не подав усіх потрібних довідок на торги, співвласник фірми «Охорона Плюс» відповів, що «перший раз брав участь − і не встиг, і не знав».

Директор та співвласник компанії «СПО «Дозор-Збараж» Олександр Малашенко також заперечив редакції підготовку документів на спільній техніці.

«Не знаю, цього не може бути. Свої документи я скидаю зі свого комп’ютера. Ніяких зв’язків з тією фірмою не маю», − заявив він.

Про конкурентів

Компанії «СПО «Дозор-Збараж» та «Охорона плюс» зареєстровані в Тернополі. Кінцевими бенефіціарами першої фірми є місцеві мешканці Сергій Прохорець, Ірина Прохорець та Олександр Малашенко. Власниками ж компанії «Охорона плюс» є зареєстрований в Бучацькому районі Ярослав Котовський та тернополянин Анатолій Панасюк.

Учасники вперше зустрічаються на торгах. При цьому для компанії «Охорона Плюс» це ще й перша участь у великому тендері. За даними проєкту Clarity, до цього часу фірма не конкурувала на торгах та отримала державних замовлень за процедурою звітування на 12 тис. грн.

Інші замовлення переможця

Натомість фірма «СПО «Дозор-Збараж» протягом 2020-2021 років отримала державних замовлень на 4,2 млн грн. Серед її підрядів – охорона Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника на Тернопільщині.

Вона також не вперше співпрацює з національним заповідником «Замки Тернопілля». В лютому 2020 року вона уклала три відповідні угоди на 1,9 млн грн, а її єдиним конкурентом на тодішньому тендері було львівське ПП «Деос Охорона».

Ця публікація стала можливою завдяки фінансовій підтримці Black Sea Trust, a Project of the German Marshall Fund of the United States. Думки, висловлені в цій публікації, не обов’язково представляють думку Black Sea Trust або його партнерів.