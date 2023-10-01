Фільм про “кіборга” Валерія Красняна, який зняв продюсер з Тернополя, з’явився у вільному доступі

Документальний фільм “Барс. Незакінчена справа” про буковинського “кіборга” Валерія Красняна з 1 жовтня з’явиться у вільному доступі на стримінговій платформі “Київстар ТБ”.

Про це у кореспондентові Укрінформу повідомив продюсер стрічки Володимир Ханас.

“Після прем’єри у Чернівцях ми мали показ картини у Тернополі і зараз готуємося показати фільм глядачам у Києві 29 вересня. А вже із 1 жовтня нашу документальну стрічку можна буде подивитися у вільному доступі на платформі “Київстар ТБ”, – сказав Ханас.

За словами продюсера, ідея робити фільм про “Барса” з’явилася майже одразу після його загибелі. У січні почали шукати матеріали.

“Його знали дуже багато людей ще з подій у Пісках, під час захисту Донецького аеропорту. Більша частина нашої знімальної групи в різний час була особисто знайома з Валерієм. І коли постало питання, чи робити про нього фільм, то у нас не виникло сумнівів: однозначно так”, – каже Ханас.

Особисто знала Валерія Красняна і режисер Марія Яремчук. Вона задумала фільм у жанрі портрета, створеного за допомогою спогадів близьких – дружини, друзів, бойових побратимів.

Під час роботи над фільмом група зібрала й опрацювала досить багато матеріалу. Зараз обговорюється можливість оцифрувати та передати в архів ті розповіді, які не увійшли в картину.

Автори фільму “Барс. Незакінчена історія” отримали запити на його показ за кордоном, зараз ведуться переговори.

Валерій Краснян із позивним “Барс” загинув на Харківщині 24 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання. Чернівецький “кіборг”, який з 2014 року брав участь у боях за Щастя, Веселу Гору, Металіст, Савур-могилу та вивозив поранених з-під Іловайська, підірвався на міні.