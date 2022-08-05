Фермерське господарство «ГАДЗ» взяло участь у найбільшій світовій виставці органічних продуктів «Biofach 2022», яка відбулася у місті Нюрнберг (Німеччина).

Упродовж кількох днів, 26-29 липня, 32 українські компанії презентували свою продукцію та розкривали експортний потенціал органічного сектору України перед міжнародними партнерами. Серед них – господарство «ГАДЗ», яке є одним із лідерів виробництва фруктів в Україні.

Українська продукція була представлена у двох павільйонах – Organic Ukraine Business Hub, який організовано державною установою «Офіс з розвитку підприємництва та експорту» та Громадською спілкою «Органічна Україна» у партнерстві з Міністерством аграрної політики та продовольства України; стенд, організований асоціацією «Ягідництво України», Федерацією органічного руху України та Громадською Спілкою «Біодинаміка України».

До органічних соків, пюре та чипсів ФГ «ГАДЗ» на виставці у Німеччині було прикуто чимало уваги іноземних колег, каже в.о. комерційного директора господарства Василь Кузь.

– Ми вперше взяли участь у такій масштабній виставці органічної продукції. Оскільки чипси, соки та пюре ФГ «ГАДЗ» є результатом сертифікованого органічного виробництва без будь-яких хімічно синтезованих допоміжних речовин, таке дійство для нас дуже важливе. Господарство зараз у пошуку нових партнерів, нових контактів та нових контрактів. Дякуємо організаторам за запрошення. Виставка «Biofach 2022» дала можливість напрацювати нові перспективні зв’язки та вкотре заявити про бренд «ГАДЗ» на весь світ, – поділився Василь Кузь.

Окрім цього, каже Василь Кузь, участь українських компаній у цьому масштабному заході – підтвердження того, що Україна, попри війну, продовжує працювати також на економічному фронті.

– Війна та росія не зупинить українців – щодня ми доводимо це світові! У той час, коли воїни боронять нас на передовій, ми також не зупиняємося, будучи в тилу. Українські компанії на виставці в Німеччині вкотре продемонстрували свою згуртованість, стійкість та силу. Навіть у період війни український бізнес працює і розвивається. Українці будують сильну та багату країну вільних людей! – підсумував Василь Кузь.