Фестиваль колядок зібрав 35 колективів з усієї області
Фестиваль колядок «Возвеселімся всі разом нині» зібрав у храмі Святого апостола Петра 35 вокальних колективів. Хори, ансамблі, солісти виконували популярні пісні про народження Ісуса Христа.
Фестиваль колядок «Возвеселімся всі разом нині» проводять у Тернополі четвертий рік поспіль. Дійство організовують традиційно у храмі Святого апостола Петра, де знаходиться рекордна шопка. Відтак охочих послухати колядки, а також подивитися на гігантську шопку, приходить чимало. А серед виконавців – особи різного віку: від дітей до літніх людей.
«Парафіяльний фестиваль колядок у Церкві святого апостола Петра – це традиційне дійство, до якого ми охоче приєднуємося. У Різдвяний час приємно і почесно взяти участь у такому фестивалі. Готувалися до нього наполегливо. Разом з нами вихованці нашої школи мистецтв. Вдячні організаторам за прекрасне дійство. Відтепер будемо чекати наступного ювілейного фестивалю», – каже заступник директора з мистецьких дисциплін Тернопільської школи імені Ігоря Герети Юлія Макавчук.
Як розповіла співорганізаторка фестивалю Ольга Коневич, до виконання колядок у храмі Святого апостола Петра долучилося чимало студентів та школярів.
Софія Романська
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