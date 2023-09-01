Фермерське Господарство «Гадз» розпочало реалізацію томатів врожаю 2023. Овочі продають великим та дрібним гуртом, в національних й регіональних мережах.

Про це повідомили у ФГ «Гадз».

– Продукція вирощена відповідно до сучасних продуктивних технологій овочівництва. В наявності сорти для свіжого ринку, переробки та консервації, – кажуть у ФГ «Гадз». – Придбати помідори можна в наших фірмових магазинах ФГ «Гадз» та мережі магазинів «Європа».

Для великого гурту потрібно зателефонувати до менеджера ФГ «Гадз» за номером телефону: +380 (96) 917 07 37.

Партнерів запрошують до співпраці: +380 (67) 352 61 38.