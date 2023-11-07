Смузі – це корисний суперфуд, що втамовує голод, насичує організм вітамінами і мінералами. Ідеальний для відновлення після тренувань.

Саме таку продукцію тепер виготовляє фермерське господарство «ГАДЗ».

– Гладка (гомогенізована) консистенція смузі чудова на смак, готова до вживання. Переваги смузі ТМ “Garden Gadz“ в використанні лише фруктів з власного саду! Без додавання цукру, ароматизаторів і барвників, без ГМО та консервантів – лише вітаміни. Зручна упаковка пауч від ТМ “Gualapack” дає можливість робити перекус “на ходу”, – розповідають в компанії.

Фруктові та овочеві смузі ТМ “Garden Gadz“ для дорослих та дітей є 100% продуктом здорового харчування. Вони виготовлені на надсучасному італійському обладнанні.