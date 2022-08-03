Цими днями у Тернополі працівники підрядної організації оновили у Тернополі в’їзний знак зі сторони вулиці Бережанської.

«На доручення міського голови управління житлово-комунального господарства замовило обстеження усіх вказівних знаків «Тернопіль» при в’їзді у наше місто. Зокрема, обстежено три в’їзди зі сторони вул. Бережанської, вул. Львівської та вул. Микулинецької, – розповідає начальник відділу благоустрою та екології міської ради Оксана Лобурак. – На сьогодні проведено роботи з відновлення знаку на вул. Бережанській. В рамках ремонту було оновлено штукатурку і облицювання конструкції, встановлено дашок над знаком, відновлено підпірну стінку, встановлено підсвічування».