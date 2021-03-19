18 березня о 11:29 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те що, поблизу с. Верхняківці Чортківського району (колишній Борщівський район), на автодорозі Р-24 «Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський» відбулось зіткнення автомобілів «Wolksvagen Sharan» та «Sitroen».

Внаслідок ДТП постраждало четверо осіб, двоє з них загинули, повідомляють у ДСНС. Потерпілих, пасажирів автомобіля «Sitroen», жителів с. Глибочок, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Борщівську РКЛ.

До ліквідації наслідків ДТП залучались черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Борщів) та друге відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі «Volkswagen Crafter». Всього на місці події працювали 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. За допомогою спеціального обладнання рятувальники деблокували та передали працівникам екстреної медичної допомоги водія автомобіля «Wolksvagen Sharan», затиснутого в кабіні понівеченого транспортного засобу. Також співробітники ДСНС здійснили заходи спрямовані на запобігання виникнення пожежі.

Обставини виникнення ДТП з’ясовують працівники ГУ НП в області.