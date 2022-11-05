Дві жінки травмувалися у ДТП на Тернопільщині

Обгін та перевищення швидкості – причини травмування на автошляхах Тернопільщини.

В травматологічне відділення Підволочиська бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала пасажира з автомобіля ВАЗ-2109. Травми жінка, 1971 року народження. отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 3 листопада близько 6:20. За попередньою інформацією, водій автівки не врахував дорожньої ситуації, не обрав безпечної швидкості руху і як результат – не впорався з керуванням. Транспортний засіб злетів у кювет.

Ще одну автопригоду зареєстрували поліціянти того ж вечора неподалік села Ангелівка. На трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка не розминулися Audi A6 та Skoda Fabia. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Audi, здійснюючи обгін вантажівки DAF, що рухалася в попутному з ним напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з іншою іномаркою.

В результаті удару за меддопомогою зверталася пасажирка зі Skoda Fabia. У всіх учасників ДТП взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини аварій встановлять слідчі.