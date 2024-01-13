Те, що ви раптово вийшли на пішохідний перехід ще не означає, що автівка на засніженій дорозі встигне вчасно зупинитися. Через снігопади та ожеледь гальмівний шлях будь-якого транспортного засобу зростає в кілька разів.

Двоє пішоходів потрапили до лікарні в результаті наїзду автівок. Обидвох потерпілих авто збило, коли вони вирішили перейти дорогу у невстановленому місці.

11 січня о 16:30 на лінію “102” надійшло повідомлення від лікаря про те, що до них карета екстреної медичної допомоги із переломом до травматологічного відділення госпіталізувала тернополянку 1950 року народження. Жінка на вулиці Йосипа Сліпого, виходячи на дорогу, не переконалася у відсутності транспорту і як наслідок, її зачепив водій автомобіля “Skoda Octavia”. Вона на момент ДТП знаходилася за межами пішохідного переходу.

Перехід у недозволеному місці став причиною травмування й уродженки Чорткова. 76-річну жінку збила водійка “Toyota Prado”. Потерпілу з переломом та забоями госпіталізували до медзакладу.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.