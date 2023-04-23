Минулої доби на Тернопільщині рятувальники залучались до ліквідації пожеж, знешкодження застарілих боєприпасів та надання допомоги.

Зокрема, 22 квітня пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано дві пожежі: загоряння сміття на площі 3 м кв, що виникло в залишках закинутого автомобіля на відкритій території на вул. В.Стуса, 1Е в Тернополі та пожежу сухої трави на площі орієнтовно 300 м кв на відкритій території в с. Чорний ліс Збаразької ТГ Тернопільського району.

Того ж дня піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних предметів, часів Другої світової війни. Зокрема, вилучили та знищили ручну гранату Ф-1, виявлену на приватній території в с. Стегниківці Байковецької ТГ Тернопільського району, 12 мінометних мін ММ-81 мм, виявлених в лісопосадці, неподалік села Монилівка Зборівської ТГ Тернопільського району та мінометну міну ММ-81 мм – на приватній території, на вул. Шевченка, в м. Теребовля Теребовлянської ТГ Тернопільського району.