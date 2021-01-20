Рятівний укол за більш як 2 млн дол: малюку з Тернополя збирають кошти.
В однорічного Максимка Антонишина – спінально-м’язова атрофія. Це рідкісне генетичне захворювання, яке руйнує організм дитини.
Щоб хлопчик одужав – батьки просять про допомогу, повідомляє телеканал Тернопіль 1.
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Юлія Антонишин-Леськів Ірина Федишин
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