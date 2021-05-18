Два автомобілі злетіли з траси: серйозна аварія на Тернопільщині. ФОТО

У неділю близько 15-ї години, на АД М-09, неподалік с. Озерна, сталася автопригода з потерпілими за участю автомобілів BMW та Citroën.

Патрульні оперативно прибули на місце події, надали допомогу громадянам, що постраждали внаслідок автотрощі та з’ясували деталі ДТП.

За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW перетнув суцільну смугу для руху транспорту, не впорався з керуванням та, здійснюючи обгін, допустив зіткнення з автомобілем Citroën, що рухався в попутному напрямку. Внаслідок зіткнення, обидві автівки здійснили некерований рух та з’їхали в кювет.

На щастя, обійшлося без загиблих. Патрульні з’ясували, що водії та пасажири обох автомобілів були пристебнуті пасками безпеки. Деталі цієї автопригоди з’ясовуватиме слідчий.

Тернопільські патрульні вкотре наголошують: паски безпеки можуть врятувати ваше життя.