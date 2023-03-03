Шахраї імітують роботу на фондовому ринку та видурюють гроші у громадян. Думав, що грав на біржі, а насправді переслав кошти шахраю мешканець Тернопільського району. Чоловік втратив понад тисячу доларів.

Оголошення про торги потерпілий знайшов на одному з сайтів. Представник фірми гарантував високий прибуток, за умови вкладення коштів. Зловмисник навіть відкрив персональний кабінет потерпілому, в якому той мав бачити свій дохід та імітував проведення торгів на світових фінансових ринках. Аферист обіцяв ще більше зростання та зрештою привласнив гроші вкладника.

Номер псевдоброкера перестав відповідати і обманутий клієнт звернувся з заявою в поліцію. За фактом шахрайських дій слідчі розпочали досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають: не ризикуйте оплачувати рахунки на незнайомих ресурсах, не вірте невідомим про захмарні заробітки, за які потрібно заплатити наперед. Не торгуйте за допомогою сумнівних компаній, це можуть бути сайти-підробки, які є частиною схеми шахрайства.