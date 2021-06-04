Представників малого та середнього бізнесу із Тернопільської міської територіальної громади запрошують взяти участь у проекті «Соціально-економічна адаптація малого і середнього підприємництва».

Його учасники покращать знання з антикризового менеджменту; навчаться застосовувати онлайн-сервіси для продажу своєї продукції; напишуть власний бізнес-план; створять свій онлайн-магазин; протаргетують свою продукцію за кошти проекту. Конкурсна комісія відбере 15 команд-учасників. У кожній команді буде по дві особи. Після навчання п’ять кращих бізнес-планів буде частково профінансовано.

– На сайті міської ради та нашої громадської організації розміщена вичерпна інформація про конкурс, – розповів Максим Черкашин, голова ГО «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад». Для участі у конкурсі необхідно заповнити анкету. Ми оберемо 15 найкращих команд, а команда складається із 2 осіб, і вони зможуть взяти участь у конкурсі. Набір на програму триватиме до 15 червня, до 18 числа відберемо 15 команд учасників, тобто 30 людей загалом. У липні-серпні проведемо дві освітні сесії на теми: ІТ-технології, антикризовий менеджмент, залучення зовнішніх ресурсів для розбудови бізнесу, створення сайту чи сторінки у соцмережах, таргетування продукції. Найголовнішим бонусом проекту буде підготовка бізнес-плану. Всі 15 команд будуть мати чітке бачення розвитку бізнесу на перспективу, п’ятеро з них буде частково профінансовано завдяки проекту. Фінішем проекту стане проведення невеликого форуму, на якому ми підіб’ємо підсумки, подивимось як тривав проект і оцінимо підготовлені бізнес-плани.

Участь у конкурсі можуть взяти суб’єкти підприємництва, які представляють сімейне чи фермерське господарство, крафтове виробництво або інший напрямок бізнесу та працюють на території Тернопільської міської територіальної громади.

У листопаді минулого року в рамках проекту «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП» було оголошено конкурс для громад і міст України, які налічують від 100 до 250 тисяч населення. Цей проект фінансується урядом Німеччини та Європейським Союзом і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Заявки на участь у конкурсі подали понад 30 громад, і Тернопільська громада отримала грант у розмірі майже 700 тисяч гривень. За ці кошти і буде реалізовано ініціативу «Соціально-економічна адаптація малого і середнього підприємництва».

Ольга Трач