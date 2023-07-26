Десятьом садочкам міста виділили кошти для здійснення капітальних ремонтних робіт. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 26 липня.

На ремонтні роботи у бюджеті громади передбачили два мільйони чотириста вісімдесят дев’ять тисяч гривень.

– Це вже третій транш із 20 мільйонів бюджету розвитку, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Починаючи з березня ми відповідні суми виділяли на дошкільні навчальні заклади та загальноосвітні школи. Тепер йдеться про суму 2 мільйони 489 тисяч. За ці кошти відремонтують: укриття у садочках №2 і 22, покрівлю у садочках №9 і 37, газову паливну у дошкільному закладі №12, систему теплопостачання у садочках № 15 і 25, каналізаційну мережу у садочку №24, санвузол у закладі №29 музичну залу у садочку № 38. Також кошти на капітальний ремонт покрівлі отримає школа №2.