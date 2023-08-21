Зловмисник поцупив з кабінету бухгалтера ноутбук, 1300 гривень та канцтовари. Загалом вартість краденого майже 15 000 гривень.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідома особа, пошкодивши вхідні двері, проникла до приміщення школи у селі Дунаїв та вчинила крадіжку.

У ході оперативних заходів розшуківці встановили, що до злочину причетний житель села Діброва, 1998 року народження. Чоловік раніше навчався у школі, яку обікрав.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.