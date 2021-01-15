Майже сто мільйонів гривень передбачено на розчищення доріг Тернопільщини в зимовий період.

Про це повідомив на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС начальник управління капітального будівництва Віктор Соколовський. За його словами, це на 18 мільйонів менше, ніж торік.

Розчищатимуть дороги на Тернопільщині за кошти з дорожнього фонду. У боротьбі зі стихією буде залучено 4 організації.

«При потребі 15 тис. тон піску і 4 тис. тон солі ми маємо 19 тис. т піску та 4.5 тис. тон солі. Цього абсолютно вистачає для цілої зими з постійними морозами. Якщо десь є не посипана дорога, то водії можуть звернутися за номером 43-11-18, після чого відбувається оперативна реакція. Для боротьби зі стихією в області залучено 4 організації, між якими рівномірно розділено райони, в кожній з них є близько 1000 працівників та 500 одиниць техніки. Також вже на цей час є 364 договори на ручну посипку проблемних ділянок», – зазначив Віктор Соколовський.

Додамо, синоптики передбачають суттєве ускладнення погодних умов протягом доби. В регіоні ймовірні значні снігопади, а вихідними посиляться морози. Температура повітря опускатиметься до двадцяти градусів нижче нуля.