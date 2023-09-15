До співробітників відділення поліції №4 міста Заліщики звернулася жителька одного з сіл місцевої громади із заявою про шахрайство. Зі слів потерпілої, зі її картки невідома особа викрала майже 14 тисяч гривень.

Зі слів жінки, майже рік тому вона реєструвалася, аби отримати допомогу від міжнародних організацій. Вже й забула про це, однак дзвінок від невідомого, який назвався представником банку, знову нагадав про можливість фінансової підтримки. Незнайомець переконав, що допомога уже надійшла, от тільки треба відкрити кредитну картку і перечислити з неї кошти на резервний рахунок і тоді автоматично з цього рахунку повернуться і кредитні гривні, і допомога від міжнародних партнерів.

Потерпіла робила все через мобільний додаток банку, чітко керуючись інструкціями, які їй диктував незнайомець. У результаті їй вдалося відкрити кредитну лінію із лімітом майже 14 тисяч гривень. Усі ці кошти вона перекинула на резервний рахунок, який, як виявилося згодом, був рахунком шахрая.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу.