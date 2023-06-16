Погоду області цими днями визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Грецією. За прогнозами синоптиків, у краї пройдуть дощі, місцями можливі грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура повітря зберігатиме тенденцію до підвищення, вночі передбачається 12 – 17° тепла, вдень 18 – 23° тепла. Дощі та грози спостерігатимуться до середини наступного тижня.

«У суботу дощі з грозами пройдуть у західних областях. Дощі супроводжуватимуться часом грозами, при грозах може рвонути вітер. У неділю дощі втримаються знову на заході України. Температура повітря відповідатиме сезону – дуже тепло, навіть спекотно. Впродовж дня передбачається +25 +30 градусів, на заході повітря свіже. +19+24 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, до кінця червня на Тернопільщині зберігатиметься мінлива погода з високою ймовірністю дощів.